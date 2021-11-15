На остановке общественно транспорта в Одессе скопились кучи мусора - бутылки, мешки, ящики и пакеты свалены у обочины дороги.

Речь идет о конченой остановке троллейбуса №8 районе Суперфосфатного завода на улице Химической.

Мусорную свалку устроили сами местные жители, а для того, чтобы ликвидировать горы отходов коммунальщикам пришлось организовать специальный субботник. Об этом сообщает пресс-служба жилищно-коммунального сервиса "Хмельницкий" на официальной странице в Фейсбук.

В тоже время некоторые одесситы говорят, что свалку приходится убирать не впервые – через время она снова появляется на прежнем месте.

Многие одесситы не придают большого значения проблеме мусора, поскольку не понимают, какой вред, помимо неприятного запаха, он может нанести. На самом же деле, ситуация критична. В составе отходов могут находиться ядовитые летучие вещества, химические соединения, тяжелые металлы.

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