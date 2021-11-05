В пятницу, 5 ноября, с самого утра коммунальщики начали демонтировать торговые киоски в Малиновском районе.
В Одессе продолжают борьбу со стихийной торговлей. Так, наулицах Филатова, Святослава Рихтера (Щорса), Генерала Петрова и Варненской, утро началось со сноса торговых лотков. Об этом
Ошеломленные предприниматели наблюдают за этим. Они утверждают, что все договоры об аренде площадок под торговые точки у них имеются.
"У нас все договора есть", - говорят торговцы.
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На кадрах видно, как коммунальщики пригнали экскаватор для демонтажа и самосвал для вывоза мусора.
Ранее мы писали, в прошлом месяце снесли торговые ряды на улице Академика Филатова. Коммунальщики демонтировали часть прилавков, которые были установлены незаконно.Это вызвала возмущение, как среди торговцев, так и местных жителей.
Многие прилавки работали на рынке много лет и никогда не вызывали вопросов у городских властей. На месте также присутствовала полиция.
Напомним, что в Одессе снесли стихийный рынок, без конфликтов не обошлось: кадры происходящего
Также мы писали, что в Одессе возле Привоза сносят Мафы, пригнали строительную технику: кадры происходящего
Еще politeka сообщала, в Одессе сносят рынок уличных торговцев: кадры новой "зачистки"