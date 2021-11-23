В Одесской области волна коронавируса пошла на спад – за последнюю неделю демонстрируется стабильное снижение заболеваемости.
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на
По состоянию на вторник, 23 ноября, в Одесской области выявлено всего 439 новых случаев COVID-19.
Нужно отметить, что регион больше не находится в числе лидеров по распространению болезни.
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За время пандемии успело заболеть свыше 220 тысяч жителей Одесчины.
Между тем, высокой остается смертность. Только за вчера в Одесской области скончались 40 человек.
Всего жертв пандемии на Одесчине свыше 5 тысяч, а именно 5 042 человека.
Выздороветь удалось 173 973 людям, 1773 – за последние 24 часа.
Отметим, что Одесская область уже три дня подряд соответствует "оранжевой" зоне карантина.
Однако ослаблять ограничения в регионе никто не спешит.
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