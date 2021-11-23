Полиция Одесской области объявила в розыск 17-летнюю Оксану Драганову, которая не вернулась домой.

Как передает Politeka.net, об исчезновении несовершеннолетней в Измаильском районе сообщила пресс-служба регионального ГУНП на официальной странице в Фейбук.

Юная жительница поселка Суворово, 2004 года рождения, вышла из дома 23 ноября в три часа ночи и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей Оксаны: рост 160-170 см, волосы светлые, глаза зеленые.

В день исчезновения девушка была одета в синюю куртку и шапку, белые кроссовки. С собой у нее был бирюзовый рюкзак.

Популярные статьи сейчас

Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."

Десятки туристов с детьми оказались в огненной ловушке, детали трагедии в Болгарии: "Двери заклинило"

Ведущий шоу «Эксы» Педан в майке-алкоголичке насмешил видом в поезде: «Романтика железной дороги»

Конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет

Полякова в наряде с разрезом "до ушей" оконфузилась на "Танцях з зірками": "Что это вообще было?"
Показать еще

Особые приметы: носит очки.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемой девушки, сообщите в полицию по телефонам (096) 458 76 32, (048-41)7-53-63 или на «102».

Напомним, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике