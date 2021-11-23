Полиция Одесской области объявила в розыск 17-летнюю Оксану Драганову, которая не вернулась домой.
Как передает Politeka.net, об исчезновении несовершеннолетней в Измаильском районе сообщила пресс-служба регионального ГУНП на официальной странице в
Юная жительница поселка Суворово, 2004 года рождения, вышла из дома 23 ноября в три часа ночи и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей Оксаны: рост 160-170 см, волосы светлые, глаза зеленые.
В день исчезновения девушка была одета в синюю куртку и шапку, белые кроссовки. С собой у нее был бирюзовый рюкзак.
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Особые приметы: носит очки.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемой девушки, сообщите в полицию по телефонам (096) 458 76 32, (048-41)7-53-63 или на «102».
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