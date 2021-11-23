В Одесской области мужчина сжег тело своей приятельницы, которая скончалась в его доме.

Шокирующее происшествие случилось в городе Черноморске, сообщает пресс-служба Муниципальной стражи в Фейсбук.

23 ноября возле бойлерной на улице Парусная, 7 были найдены обгоревшие останки человека.

Муниципалы, обследовав территорию и опросив вероятных свидетели, в том числе и лиц без обеденного жительства узнали нечто страшное.

Один из бродяг им рассказал, что мужчина сжег тело своей приятельницы, которая умерла у него в доме.

Женщина скончалась две недели назад от передозировки наркотиков и все это время мужчина жил с трупом, а потом решил его сжечь.

Установив место жительства подозреваемого, стражи порядка задержали его в квартире.

Мужчина признался в содеянном. Теперь ним занимается полиция.

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