В Одесской области мужчина сжег тело своей приятельницы, которая скончалась в его доме.
Шокирующее происшествие случилось в городе Черноморске, сообщает пресс-служба Муниципальной стражи в
23 ноября возле бойлерной на улице Парусная, 7 были найдены обгоревшие останки человека.
Муниципалы, обследовав территорию и опросив вероятных свидетели, в том числе и лиц без обеденного жительства узнали нечто страшное.
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Один из бродяг им рассказал, что мужчина сжег тело своей приятельницы, которая умерла у него в доме.
Женщина скончалась две недели назад от передозировки наркотиков и все это время мужчина жил с трупом, а потом решил его сжечь.
Установив место жительства подозреваемого, стражи порядка задержали его в квартире.
Мужчина признался в содеянном. Теперь ним занимается полиция.
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