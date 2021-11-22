В Одессе мужчина лег на проезжую часть с криками, чтобы его переехали машины.
Очевидцы стали свидетелями неадекватного поведения на Люстдорфской дороге. Об этом сообщает
На кадрах видно, как мужчина лег посреди дороги и кричал: «Давайте, давите меня».
Один из прохожих попытался поговорить с мужчиной. Он подошел к нему и попросил встать, однако тот не реагировал и продолжал лежать на проезжей части.
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В тоже время автомобили осторожно объезжали мужчину, а прохожие проходили мимо, не обращая внимание на неадекватное поведение.
Чем все закончилось - не известно.
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