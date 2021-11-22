В Одессе представитель доставки суши набросился на мужчину с инвалидностью: от сильного удара пострадавший отлетел и упал на асфальт.
Инцидент с применением силы случился вечером на парковки ЖМ "Радужный". Кадры и подробности сообщили в
Представитель доставки суши побил мужчину, имевшего инвалидность, только за то, что тот переставил его скутер с территории, предназначенной для парковки инвалидов в ЖМ "Радужный", которую он занял.
Отметим, что люди, проходившие мимо не вмешивались в конфликт.
В соцсетях появилась реакция жены пострадавшего мужчины.
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Женщина рассказала, что ее муж инвалид первой группы весной перенес сложную операцию и после этого ему выделили место на парковке. Однако представители доставки суши постоянно это место занимали не обращая внимания на табличку.
«В пятницу 19.11 мой муж в очередной раз передвигал скутер, чтобы поставить машину. После чего на него напал человек, скорее всего владелец доставки или его работник, одним ударом сбил инвалида с ног и добивал лежащего на земле. Подтверждение моим словам на видео камер наблюдения», - написала женщина.
Видео можно просмотреть
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