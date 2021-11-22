В какой зоне сейчас наша область?

Одесская область по-прежнему остается в "красной" зоне карантина, несмотря на то, что три дня подряд демонстрирует показатели "оранжевой".

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на данные обнародованные в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, в Одесской области уже три дня подряд фиксируется спад количества случаев короновирусной инфекции и количества госпитализированных больных.

Тем не менее пока Одесчина остается в "красной" зоне адаптивного карантина

При желании правительство может уже сегодня перевести Одесскую область из красной зоны в оранжевую, но пока этого не делает.

В тоже время министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе две области Украины могут покинуть "красную" зону.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из "красного" уровня эпидемической опасности", - заявил министр.

Ранее мы писали, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 451 жителей Одесского региона.

Скончались за сутки 28 пациентов, выздоровели - 677.

Напомним, что число жертв эпидемии в Одесской области превысило 5 тыс. человек: данные МОЗ

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Также Politeka писала, полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни