Одесская область по-прежнему остается в "красной" зоне карантина, несмотря на то, что три дня подряд демонстрирует показатели "оранжевой".
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на данные обнародованные в Министерстве здравоохранения Украины.
Так, в Одесской области уже три дня подряд фиксируется спад количества случаев короновирусной инфекции и количества госпитализированных больных.
Тем не менее пока Одесчина остается в "красной" зоне адаптивного карантина
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При желании правительство может уже сегодня перевести Одесскую область из красной зоны в оранжевую, но пока этого не делает.
В тоже время министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе две области Украины могут покинуть "красную" зону.
"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из "красного" уровня эпидемической опасности", - заявил министр.
Ранее мы писали, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 451 жителей Одесского региона.
Скончались за сутки 28 пациентов, выздоровели - 677.
Напомним, что число жертв эпидемии в Одесской области превысило 5 тыс. человек: данные МОЗ
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