Ноябрь приготовил сюрприз одесситам на выходных, температура поднимется до +14 градусов, однако не обойдется без дождя.

О том, какой погоды ждать 20 и 21 ноября, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

По прогнозам синоптиков, в субботу пасмурная погода будет держаться в Одессе не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Ночью обещают небольшие осадки.

Ветер я северо-западный 9-14 метров в секунду, днем ​​порывы 15-17 метров в секунду.

Температура ночью составить +3..+8 градусов, днем +10..+14.

По Одесской области метеорологи обещают облачность с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +3..+8 градусов, днем +​​9..+14 градусов

На автодорогах видимость хорошая

В воскресенье, 21 ноября одесситов ждет ясная и сухая погода.

Ветер подует западный, 9-14 метров в секунду. Ночные показатели температуры воздуха будут в пределах +2..+7 градусов , дневные +​​10…+15 градусов.

Напомним, что погодная ситуация резко ухудшится на Одесчине: синоптики сделали предупреждение

Еще Politeka писала, заморозки с новой силой атакуют Одесскую область: в ГСЧС развернут пункты обогрева