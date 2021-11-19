Ноябрь приготовил сюрприз одесситам на выходных, температура поднимется до +14 градусов, однако не обойдется без дождя.

О том, какой погоды ждать 20 и 21 ноября, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

По прогнозам синоптиков, в субботу пасмурная погода будет держаться в Одессе не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Ночью обещают небольшие осадки.

осень, люди, погода, дождь

Ветер я северо-западный 9-14 метров в секунду, днем ​​порывы 15-17 метров в секунду.

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Температура ночью составить +3..+8 градусов, днем +10..+14.

По Одесской области метеорологи обещают облачность с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью +3..+8 градусов, днем +​​9..+14 градусов
На автодорогах видимость хорошая

осень, люди, погода

В воскресенье, 21 ноября одесситов ждет ясная и сухая погода.

Ветер подует западный, 9-14 метров в секунду. Ночные показатели температуры воздуха будут в пределах +2..+7 градусов , дневные +​​10…+15 градусов.

Напомним, что погодная ситуация резко ухудшится на Одесчине: синоптики сделали предупреждение

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