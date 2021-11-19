Ноябрь приготовил сюрприз одесситам на выходных, температура поднимется до +14 градусов, однако не обойдется без дождя.
О том, какой погоды ждать 20 и 21 ноября, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
По прогнозам синоптиков, в субботу пасмурная погода будет держаться в Одессе не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Ночью обещают небольшие осадки.
Ветер я северо-западный 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-17 метров в секунду.
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Температура ночью составить +3..+8 градусов, днем +10..+14.
По Одесской области метеорологи обещают облачность с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью +3..+8 градусов, днем +9..+14 градусов
На автодорогах видимость хорошая
В воскресенье, 21 ноября одесситов ждет ясная и сухая погода.
Ветер подует западный, 9-14 метров в секунду. Ночные показатели температуры воздуха будут в пределах +2..+7 градусов , дневные +10…+15 градусов.
Напомним, что погодная ситуация резко ухудшится на Одесчине: синоптики сделали предупреждение
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