В Одесской области водитель на BMW сбил школьницу, наезд случился прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Одесса сейчас», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Авария произошла вечером в городе Белгород-Днестровском.

Девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. Водитель BMW во всем винит недостаточную освещенность на дороге, якобы из-за этого он не заметил ребенка в темноте.

Популярные статьи сейчас

Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке

Выплаты вакцинированным: в ПриватБанке срочно обратились к украинцам с предупреждением

Жизнь знаменитого музыканта трагически оборвалась: преступник ждал его при выходе

Вирус в Украине стал более агрессивным: в каких областях самая сложная ситуация с COVID-19

Победительница "Холостяка" Анна Богдан поколотила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все"
Показать еще

Очевидцы вызвали скорую помощь пострадавшей.

11-летнюю школьницу увезли в больницу, по предварительнйо информации у девочки сотрясение мозга.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

больница, скрин

Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов, они выясняли все обстоятельства аварии.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все:

Как сообщала Politeka, в Одесской области неизвестный водитель задавил пешехода и подался в бега

Также Politeka писала, в Одессе сбили людей, девочка не выжила: водитель подался в бега