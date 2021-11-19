В Одесской области водитель на BMW сбил школьницу, наезд случился прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Одесса сейчас», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Авария произошла вечером в городе Белгород-Днестровском.

Девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. Водитель BMW во всем винит недостаточную освещенность на дороге, якобы из-за этого он не заметил ребенка в темноте.

Очевидцы вызвали скорую помощь пострадавшей.

11-летнюю школьницу увезли в больницу, по предварительнйо информации у девочки сотрясение мозга.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов, они выясняли все обстоятельства аварии.

Видео можно просмотреть тут.

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