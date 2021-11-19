В Одесской области водитель на BMW сбил школьницу, наезд случился прямо на пешеходном переходе.
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Авария произошла вечером в городе Белгород-Днестровском.
Девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. Водитель BMW во всем винит недостаточную освещенность на дороге, якобы из-за этого он не заметил ребенка в темноте.
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Очевидцы вызвали скорую помощь пострадавшей.
11-летнюю школьницу увезли в больницу, по предварительнйо информации у девочки сотрясение мозга.
Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов, они выясняли все обстоятельства аварии.
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Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все:
Как сообщала Politeka, в Одесской области неизвестный водитель задавил пешехода и подался в бега
Также Politeka писала, в Одессе сбили людей, девочка не выжила: водитель подался в бега