В Одессе произошло жуткое ДТП, "гонщик" наехал на людей на пешеходном переходе и подался в бега.

В аварии погибла 15-летняя девочка, а ее 21-летний брат госпитализирован в больницу с травмой головы и переломом ноги. Подробности вечернего происшествия с трагическими последствиями сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть - скролльте до конца страницы)

На видеокадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что легковушка Opel быстро перестраивается из ряда в ряд перед столкновением. Чтобы поймать злоумышленника полицейские объявили специальную операцию "Перехват".

Позже стало известно, что водитель бросил автомобиль во дворах на улице Лунина 7а, неподалеку от места ДТП. На нем видны следы аварии — разбито лобовое стекло. Также полицейские нашли в автомобиле стеклянную бутылку. Поиск водителя продолжается.

Отметим, что в пятницу, 5 ноября на дорогах Одессы будет туманно.

Водителей просят учитывать погодные условия и быть ответственными, а пешеходов — внимательными во время пересечения проезжей части.

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