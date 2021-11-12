Авария случилась около 18:30 в Подольском районе, сообщили в пресс-службе местной
Тело 58-летнего жителя села Немировское нашли на проезжей части без каких-либо признаков жизни.
В полиции
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На месте присутствует следственно-оперативная группа. Разыскивается водитель, причастный к аварии. В действие введена полицейская операция "Перехват". По предварительным данным, водитель двигался на автомобиле марки Fiat белого цвета, в транспортном средстве может быть повреждено лобовое стекло.
В полиции попросили отозваться очевидцев, которые могли стать свидетелями смертельного ДТП или знать какую-то информацию о виновнике аварии.
Для этого нужно позвонить в дежурную часть отделения полиции №1 Подольского РУП по телефону 0486622802 или на линию 102. Обратиться к ним можно через социальные сети.
Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все:
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