В Одесской области водитель иномарки задавил пешехода и подался в бега, полиция объявила план «Перехват».

Авария случилась около 18:30 в Подольском районе, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Тело 58-летнего жителя села Немировское нашли на проезжей части без каких-либо признаков жизни.

В полиции рассказали , что на теле несчастного были повреждения, которые характерны при получении в результате ДТП. Также рядом с ним обнаружили обломки деталей автомобиля.

На месте присутствует следственно-оперативная группа. Разыскивается водитель, причастный к аварии. В действие введена полицейская операция "Перехват". По предварительным данным, водитель двигался на автомобиле марки Fiat белого цвета, в транспортном средстве может быть повреждено лобовое стекло.

В полиции попросили отозваться очевидцев, которые могли стать свидетелями смертельного ДТП или знать какую-то информацию о виновнике аварии.

Для этого нужно позвонить в дежурную часть отделения полиции №1 Подольского РУП по телефону 0486622802 или на линию 102. Обратиться к ним можно через социальные сети.

Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все:

Как сообщала Politeka, жизнь пенсионерки оборвалась по пути в супермаркет

Также Politeka писала, в Одессе сбили людей, девочка не выжила: водитель подался в бега