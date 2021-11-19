Ее тело висело на трубе

Страшную картину увидели жильцы одной из многоэтажек на Черемушках в Одессе – тело женщины пенсионного возраста болталось в петле.

Самоубийство произошло накануне на улице Святослава Рихтера 127/1. Об этом сообщает Telegram-канал «Х. Одесса», пишет Politeka.net.

Местные жители обнаружили свою соседку по имени Лариса мертвой. Женщина, которой было около 70 лет, повесилась на трубе в подъезде на 10 этаже.

Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов: осматривали квартиру, где проживала пенсионерка, и проводили опрос жильцов дома.

Что сподвигло пожилую женщину лишить себя жизни - не известно.

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