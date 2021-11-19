Страшную картину увидели жильцы одной из многоэтажек на Черемушках в Одессе – тело женщины пенсионного возраста болталось в петле.
Самоубийство произошло накануне на улице Святослава Рихтера 127/1. Об этом
Местные жители обнаружили свою соседку по имени Лариса мертвой. Женщина, которой было около 70 лет, повесилась на трубе в подъезде на 10 этаже.
Вскоре на месте происшествия уже работали сотрудники правоохранительных органов: осматривали квартиру, где проживала пенсионерка, и проводили опрос жильцов дома.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Встревоженный Хименес-Браво рассказал о потере своей верной спутницы: "Проснулся и сразу понял..."
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Победительница "Холостяка" Анна Богдан поколотила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все"
Что сподвигло пожилую женщину лишить себя жизни - не известно.
Напомним, что молодая одесситка свела счеты с жизнью, кадры: в полиции рассказали детали
Еще Politeka писала, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей
Также Politeka сообщала, зараженный ковидом одессит наложил на себя руки: "Не хотел ложиться в больницу"