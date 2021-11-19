Погода продолжит преподносить свои сюрпризы одесситам в ноябре – после мороза в городе обещают осадки, при этом температура воздуха начнет повышаться.
О том, какой погоды ждать в пятницу, 19 ноября, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
Так, в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем и вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер западный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит +2..+4 градусов, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов.
В Одесской области метеорологи обещают облачность, днем местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер западный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит +1..+6, днем воздух прогреется до +10.
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Отметим, что на выходных погода в Одесской области немного улучшится.
Напомним, что погодная ситуация резко ухудшится на Одесчине: синоптики сделали предупреждение
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