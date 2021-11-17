В школах Одессы не набирают новых учителей вместо отстраненных.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщила глава департамента образования и науки Елена Буйневич.

Чиновницу возмутила информация, которую начали распространять некоторые СМИ о том, что в Одесской области учебные заведения массово ищут педагогов на место отстраненных.

По словам Буйневич, среди тех, кого отстранили большинство – это технический персонал, а учителей – единицы.

К тому же невакцинированных учителей никто не увольнял. На их место можно найти только временную замену.

Глава департамента объяснила, что все вакансии, которые можно увидеть в центре занятости, были размещены до "красной зоны" карантина и обязательной вакцинации. Только с начала года в Одессе не хватало более 400 учителей.

Напомним, в школах Одессы отстранили от работы сотни сотрудников: сидят без зарплаты и больничного

Как сообщала Politeka, дистанционку собираются отменить, заявление Шмыгаля: невакцинированных отстранили

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