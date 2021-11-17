В школах Одессы не набирают новых учителей вместо отстраненных.
Как пишет Politeka.net, об этом
Чиновницу возмутила информация, которую начали распространять некоторые СМИ о том, что в Одесской области учебные заведения массово ищут педагогов на место отстраненных.
По словам Буйневич, среди тех, кого отстранили большинство – это технический персонал, а учителей – единицы.
Алла Пугачева сняла Галкина в одном полотенце без ничего, эпичное фото: "Купидон в тапках"
Валюху из "Сватов" предупредили об опасности отношений с известным ловеласом: "Танечка, не расслабляйся"
Ушел из жизни знаменитый актер, который был другом Сталлоне: "Мы вне себя от горя"
Новый Kia Sportage удивит украинцев новым дизайном: как будет выглядеть популярный автомобиль
Похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая без комплексов показала фото из душа: "Насыщенный день"
К тому же невакцинированных учителей никто не увольнял. На их место можно найти только временную замену.
Глава департамента объяснила, что все вакансии, которые можно увидеть в центре занятости, были размещены до "красной зоны" карантина и обязательной вакцинации. Только с начала года в Одессе не хватало более 400 учителей.
Напомним, в школах Одессы отстранили от работы сотни сотрудников: сидят без зарплаты и больничного
Как сообщала Politeka, дистанционку собираются отменить, заявление Шмыгаля: невакцинированных отстранили
Также Politeka писала, в Одессе проблемы из-за отстранения невакцинированных: "Срочно ищут замену"