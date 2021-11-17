У них были куртки похожих цветов

В Одессе полиция бросилась на поиски двух сестер, которые пропали при загадочных обстоятельствах.

Об исчезновении детей сообщается в пресс-службе ГУНП Одесской области.

10-летняя Анна и 11-летняя Тамара Зайцевы вышли из дома вечером 16 ноября, но назад так и не вернулись. Родные обратились за помощью в полицию.

Приметы Анны, которая на фото справа: худощавого телосложения, светлые волосы.

В день исчезновения была одета в малиновую куртку, коричневые туфли.

Приметы Тамары, которая на фото слева: худощавого телосложения, светлые волосы.

В последний раз, когда ее видели была одета в красную куртку, розовый берет.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении разыскиваемых, звоните в территориальное подразделение полиции по номеру (048) 722-45-42 или на спецлинию «102».

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