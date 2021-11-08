Никто не знает где он

Полиция Одесской области бросилась на поиски 10-летнего, который пропал без вести и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Это произошло в городе Измаиле, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

Севастьянов Константин, которому всего 10 лет, сбежал из интерната в вечернее время 7 ноября.

Ребенок был обут в резиновые тапочки, в спортивные темно-синие брюки и синюю куртку.

Приметы пропавшего Кости: рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза серые.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении мальчика, звоните в Измаильский районный отдел полиции по номерам: (096) 458 76 32, (048-41) 7-53-63 или сообщить на спецлинию «102».

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