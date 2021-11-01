В Одессе бесследно пропали две сестры – одной четырнадцать лет, другой – всего одиннадцать.
Малолетние сбежали из интерната. Теперь полиция их разыскивает, сообщает пресс-служба
Установлено, что Косецкая София, 2010 г. р. и Косецкая Лидия, 2007 г. р., 31 октября после обеда самовольно покинули интернат и сейчас никто не знает, где они находятся.
Приметы Сони, которая на фото справа: худощавого телосложения, светлые волосы.
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Была одета: в белую шапку, желтую куртку и черные брюки.
Приметы Лиды, которая на фото слева: худощавого телосложения, волосы светлые с розовым.
Была одета: в белую шапку, голубую куртку с капюшоном, голубые джинсы, белые кроссовки.
В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения детей просьба позвонить по телефону (048) 779-49-62 или на спецлинию "102".
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