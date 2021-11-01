В Одессе бесследно пропали две сестры – одной четырнадцать лет, другой – всего одиннадцать.

Малолетние сбежали из интерната. Теперь полиция их разыскивает, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Установлено, что Косецкая София, 2010 г. р. и Косецкая Лидия, 2007 г. р., 31 октября после обеда самовольно покинули интернат и сейчас никто не знает, где они находятся.

Приметы Сони, которая на фото справа: худощавого телосложения, светлые волосы.

Была одета: в белую шапку, желтую куртку и черные брюки.

Приметы Лиды, которая на фото слева: худощавого телосложения, волосы светлые с розовым.

Была одета: в белую шапку, голубую куртку с капюшоном, голубые джинсы, белые кроссовки.

В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения детей просьба позвонить по телефону (048) 779-49-62 или на спецлинию "102".

Напомним, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике