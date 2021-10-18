В Одессе бесследно пропала туристка, которая приехала в наш город из Чернигова.
Волонтеры и полиция просят неравнодушных людей помочь с поисками Гасленко Аллы Викторовны. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «На выручку лучшие люди Одесса», передает Politeka.net
Известно, что женщина приехала в Одессу 30 сентября.
Она заселилась в хостеле на улице Прохоровской 26. Уже через неделю, 6 октября, Алла престала выходить на связь с родственниками.
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Волонтеры сообщили приметы пропавшей: рост 156-164 см, худощавого телосложения, черные волосы, стрижка каре, татуаж бровей. На левой ноге внизу тату с изображением саламандры.
Предположительно, была одета в черную куртку, джинсы, черные замшевые ботинки.
«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефонам: 0674827700 - руководитель общественной организации Кращі Люди Одеси, координатор поисков Сергей или в полицию – 102», - говорится в сообщении сообщества.
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