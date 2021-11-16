Учителей, у которых нет прививки против коронавируса, отстранили от работы, теперь в школах Одессы наблюдается массовая нехватка кадров.
Об этом сообщает Telegram-канал
Проблема педагогических кадров в Одессе наблюдалась и до повальной вакцинации, теперь же она обострилась до нельзя.
Так, учебные заведения массового ищут новых сотрудников, десятки объявлений о работе появились в сети.
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В Одессе не хватает учителей средней и начальной школы, преподавателей биологии и иностранных языков, информатики и физкультуры, труда и охраны здоровья.
«За работу учителя на 5-ти дневном графике предлагают в среднем от 6 тысяч гривен в месяц, однако толп желающих поработать в бюджетной сфере не наблюдается», - отмечают авторы Telegram-канала.
Напомним, в школах Одессы отстранили от работы сотни сотрудников: сидят без зарплаты и больничного
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