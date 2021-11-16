Рано утром в Одессе пожар охватил торговый киоск, он полностью сгорел.

Пылающий МАФ удалось заснять очевидцам.

Видео обнародовал Telegram-канал «Х. Одесса», пишет Politeka.net, (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)

«На Водопроводной утро началось с пожара», - говорится в сообщении.

Спустя время происшествие прокомментировали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Спасатели рассказали, что сигнал о возгорании торгового павильона на Водопроводной, 13А/1 к ним поступил в 06 часов 42 минуты.

Прибывшие пожарные увидели, как открытым огнем пылает киоск.

Пожар на площади 20 квадратных метров удалось потушить в 06 часов 56 минут. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются».

От ГСЧС над тушением работали 2 единицы техники и 12 спасателей.

Видео можно просмотреть тут.

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