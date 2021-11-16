Антициклон из Арктики изменит погоду в Одесской области, синоптики советуют горожанам одеваться потеплее.

Во вторник, 16 ноября, в Одессе резко похолодает, в утреннее и ночное время ожидается мороз, пишет Politeka.net

Погода в течении дня в городе будет пасмурной, лишь к вечеру ожидается прояснение, однако осадков не предвидится.

Ветер северо-восточный, днем восточный 9-14 метров в секунду. Температура утром составит 0…+2 градуса, днем максимально лишь 3 -7 градусов тепла.

В Одесской области синоптики обещают облачно с прояснениями и без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, днем восточный 9-14 метров в секунду. Температура утром составит от 0 до 5 градусов тепла, на севере столбики термометров опустятся до -3..-5 градусов, днем в пределах +3…+5 градусов.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость не больше одного-двух километров.

Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине