Антициклон из Арктики изменит погоду в Одесской области, синоптики советуют горожанам одеваться потеплее.
Во вторник, 16 ноября, в Одессе резко похолодает, в утреннее и ночное время ожидается мороз, пишет Politeka.net
Погода в течении дня в городе будет пасмурной, лишь к вечеру ожидается прояснение, однако осадков не предвидится.
Ветер северо-восточный, днем восточный 9-14 метров в секунду. Температура утром составит 0…+2 градуса, днем максимально лишь 3 -7 градусов тепла.
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В Одесской области синоптики обещают облачно с прояснениями и без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, днем восточный 9-14 метров в секунду. Температура утром составит от 0 до 5 градусов тепла, на севере столбики термометров опустятся до -3..-5 градусов, днем в пределах +3…+5 градусов.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость не больше одного-двух километров.
Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине
Также Politeka сообщала, антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион