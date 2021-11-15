На дороге в Одесской области грузовик угодил в жесткое ДТП, от удара слетела кабина.

ЧП произошло в понедельник, 15 ноября, возле села Латовка, что вблизи Одессы.

Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора, проезжающего мимо автомобиля, сообщают все местные телеграм-каналы (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, водитель грузового транспорта резко затормозил и все бетонные плиты полетели на фуру.

Сила удара была настолько большой, что у грузовика слетела кабина. Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.

Видео можно просмотреть тут.

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