На дороге в Одесской области грузовик угодил в жесткое ДТП, от удара слетела кабина.
ЧП произошло в понедельник, 15 ноября, возле села Латовка, что вблизи Одессы.
Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора, проезжающего мимо автомобиля,
По словам очевидцев, водитель грузового транспорта резко затормозил и все бетонные плиты полетели на фуру.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Оборвалась жизнь знаменитой певицы с чарующим голосом: подробности трагедии
Две мощные магнитные бури атакуют украинцев в ноябре, названы даты: как спастись от удара
Дорофеева после срочной госпитализации показала гематомы на теле: «Медики не могли…»
Анджелина Джоли в классическом наряде доказала, что всегда выглядит роскошно: "Не сдает позиции"
Сила удара была настолько большой, что у грузовика слетела кабина. Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.
Видео можно просмотреть
Ранее мы писали, в Одессе водитель на Мерседесе пытался проскочить перед трамваем №10, однако не успел и вагон впечатал иномарку в дерево.
Напомним, что фуры превратились в факел после столкновения: видео масштабного ДТП на трассе Киев-Одесса
Как сообщала Politeka, лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все: кадры трагического ДТП в Одессе
Также Politeka писала, что Тoyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу