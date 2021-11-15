В Одессе по Аллее Славы прокатился автомобиль без водителя и едва не врезался в памятник Неизвестному матросу.

Необычный инцидент, попавший в объектив очевидцев, случился 14 ноября в парке Шевченко. Об этом сообщает Telegram-канал " Одесский маяк " (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Как рассказали свидетели случившегося, девушка за рулём внедорожника Nissan Juke пыталась припарковаться и въехала в Infinity FX. От удара припаркованный автомобиль начал катиться по аллее и издавать ужасный скрежет о бордюр. Потом он оказался прямо на пешеходной зоне, которая ведет к Вечному Огню.

К счастью, люди не пострадали, так как в тот момент прохожих не было.

Ранее мы писали, в Одессе водитель на Мерседесе пытался проскочить перед трамваем №10, однако не успел и вагон впечатал иномарку в дерево. Авария случилсь утром в понедельник, 15 ноября, на площади Бориса Деревянко.

Напомним, что в Одессе трамвай впечатал в дерево водителя на Mercedes, кадры

Как сообщала Politeka, лихач на Mercedes перевернулся и застрял на рельсах

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