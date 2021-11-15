В Одессе водитель на Мерседесе пытался проскочить перед трамваем №10, однако не успел и вагон впечатал иномарку в дерево.

Авария случилсь утром в понедельник, 15 ноября, на площади Бориса Деревянко. Сначала о ней сообщили очевидцы в местные телеграм-канал и показали кадры происшествия, пишет Politeka.net

Позже инцидент прокомментировала пресс-служба патрульной полиции.

Причиной ДТП, по словам патрульных, стало то, что водитель автомобиля Mercedes, выезжая с парковки, не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение.

Популярные статьи сейчас

София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."

Жуткий пожар в больнице унес жизни пациентов с коронавирусом: подробности трагедии

Погодная ситуация резко ухудшится, объявлен желтый уровень опасности: что нужно знать украинцам

Оборвалась жизнь известного актера, звезды «Счастливы вместе» и «Кармелиты»: «Страдал от…»

Мощный взрыв прогремел в жилом доме, что известно о жертвах и кадры с места: "Повалил черный дым..."
Показать еще

На кадрах, которые обнародовали очевидцы, заметно, что автомобиль зажало между трамваем и деревом.

К счастью, в аварии нет пострадавших.

29-летний водитель отделался испугом и административным протоколом, который на него составили патрульные.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что лихач на Mercedes перевернулся и застрял на рельсах

Как сообщала Politeka, жизнь пенсионерки оборвалась по пути в супермаркет

Также Politeka писала, про лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все