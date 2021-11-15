В Одессе водитель на Мерседесе пытался проскочить перед трамваем №10, однако не успел и вагон впечатал иномарку в дерево.
Авария случилсь утром в понедельник, 15 ноября, на площади Бориса Деревянко. Сначала о ней сообщили очевидцы в местные телеграм-канал и показали кадры происшествия, пишет Politeka.net
Позже инцидент прокомментировала
Причиной ДТП, по словам патрульных, стало то, что водитель автомобиля Mercedes, выезжая с парковки, не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение.
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На кадрах, которые обнародовали очевидцы, заметно, что автомобиль зажало между трамваем и деревом.
К счастью, в аварии нет пострадавших.
29-летний водитель отделался испугом и административным протоколом, который на него составили патрульные.
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Напомним, что лихач на Mercedes перевернулся и застрял на рельсах
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