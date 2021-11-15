Что известно о ДТП на рельсах?

В Одессе водитель на Мерседесе пытался проскочить перед трамваем №10, однако не успел и вагон впечатал иномарку в дерево.

Авария случилсь утром в понедельник, 15 ноября, на площади Бориса Деревянко. Сначала о ней сообщили очевидцы в местные телеграм-канал и показали кадры происшествия, пишет Politeka.net

Позже инцидент прокомментировала пресс-служба патрульной полиции.

Причиной ДТП, по словам патрульных, стало то, что водитель автомобиля Mercedes, выезжая с парковки, не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение.

На кадрах, которые обнародовали очевидцы, заметно, что автомобиль зажало между трамваем и деревом.

К счастью, в аварии нет пострадавших.

29-летний водитель отделался испугом и административным протоколом, который на него составили патрульные.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что лихач на Mercedes перевернулся и застрял на рельсах

Как сообщала Politeka, жизнь пенсионерки оборвалась по пути в супермаркет

Также Politeka писала, про лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все