В Одессе водитель на Мерседесе слетел с дороги и перевернулся, его автомобиль врезался в столб и застрял на трамвайных путях.
Жуткое ДТП случилось утром 10 ноября на улице Черноморского казачества, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Как сообщили в пресс-службе
По данным инспекторов, виновником аварии является сам водитель Мерседеса. Он передвигался слишком быстро по дороге, не справился с управлением в результате влетел в столб.
От удара автомобиль перевернулся на бок и рухнул прямо на трамвайные пути.
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Очевидцы сообщили, что после аварии перестали ходить трамваи №1 и №7 в направлении поселка Котовского. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Одесса».
На месте происшествия работал следователь.
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