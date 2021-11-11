В Одессе водитель на Мерседесе слетел с дороги и перевернулся, его автомобиль врезался в столб и застрял на трамвайных путях.

Жуткое ДТП случилось утром 10 ноября на улице Черноморского казачества, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции , в аварии пострадал 26-летний мужчина, который был за рулем.

По данным инспекторов, виновником аварии является сам водитель Мерседеса. Он передвигался слишком быстро по дороге, не справился с управлением в результате влетел в столб.

От удара автомобиль перевернулся на бок и рухнул прямо на трамвайные пути.

Очевидцы сообщили, что после аварии перестали ходить трамваи №1 и №7 в направлении поселка Котовского. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Одесса».

На месте происшествия работал следователь.

Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все:

Как сообщала Politeka, жизнь пенсионерки оборвалась по пути в супермаркет

Также Politeka писала, про лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все