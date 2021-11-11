В Одессе водитель на Мерседесе слетел с дороги и перевернулся, его автомобиль врезался в столб и застрял на трамвайных путях.

Жуткое ДТП случилось утром 10 ноября на улице Черноморского казачества, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в аварии пострадал 26-летний мужчина, который был за рулем.
По данным инспекторов, виновником аварии является сам водитель Мерседеса. Он передвигался слишком быстро по дороге, не справился с управлением в результате влетел в столб.

От удара автомобиль перевернулся на бок и рухнул прямо на трамвайные пути.

Популярные статьи сейчас

Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"

Окончание пандемии: в ВОЗ раскрыли, когда будет сделано долгожданное объявление

Дистанционное обучение в школах и угроза полного локдауна: ситуация в Киеве изменилась, все подробности

Жена участника "Танців з зірками" публично обратилась к нему после того, как они разъехались: "Прости, но я хочу сказать..."

В таинственной трагедии с дочерью российского актера всплыли новые детали: результаты расследования
Показать еще

Очевидцы сообщили, что после аварии перестали ходить трамваи №1 и №7 в направлении поселка Котовского. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Одесса».

На месте происшествия работал следователь.

Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все:

Как сообщала Politeka, жизнь пенсионерки оборвалась по пути в супермаркет

Также Politeka писала, про лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все