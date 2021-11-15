Его пришлось увезти в больницу без разрешения взрослых

В Одесской области маленький ребенок выпал из окна многоэтажного дома из-за халатности родителей.

ЧП произошло пока взрослые отсутствовали дома. Это случилось на выходных в городе Черноморске на улице Корабельная, 9. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Одесса», пишет Politeka.net .

Падение ребенка заметили прохожие и вызвали скорую. По словам очевидцев, малыш сначала упал на козырек магазина, а потом на асфальт, что и спасло ему жизнь. Пострадавшему ребенку приблизительно четыре года, в квартире, кроме него, находился старший брат, ему 10 лет.

"Скорая" увезла потерпевшего малыша без согласия родителей – дозвониться к ним никто не смог.

Халатность родителей зачастую приводит к трагическим последствиям.

Так, в жилом комплексе "36 Жемчужины" на улице Генуэзской в районе Аркадии мальчик выпал с высоты третьего этажа. Он не выжил. Ребенку было всего три года.

Беда произошла в семье с тремя детьми, которые приехали в Одессу из Киева.

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