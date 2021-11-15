Всё чаще в Одессе и области фиксируют случаи, когда водители авто сбивают пешеходов и скрываются с места аварии.

Так, на пересечении Люстдорфской дороги и улицы Левитана неизвестный совершил наезд на пешехода, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. От удара бедолагу откинуло на другой автомобиль Toyota, который двигался по крайней правой полосе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса Сейчас» в понедельник, 15 ноября.

Водитель скрылся с места происшествия, а пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его увезли по скорой в больницу.

На место ДТП прибыли полицейские, которые должны разыскать водителя.

Подобная ситуация, однако со смертельным исходом, случилась на прошлой неделе в Подольском районе.

Неизвестный водитель задавил пешехода и подался в бега. Для его поимки полиция вводила план «Перехват».

Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все:

Как сообщала Politeka, в Одесской области неизвестный водитель задавил пешехода и подался в бега

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