В середине ноября жителям Одессы и области станет по-зимнему холодно, по ночам регион начнут сковывать минусовые температуры.

Как пишет Politeka.net, новый прогноз погоды на всю неделю озвучили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В понедельник, 15 ноября, Одесса будет находится под влиянием антициклона. Ожидается небольшая облачность и умеренный ветер, 8-13 метров в секунду, без осадков, к вечеру начнется похолодание.

Температура днем составит +6…+11 градусов, ночью приблизится к нулю.

Также синоптики педупреждают о тумане в ночное и утреннее время, видимость будет не больше 200-500 метров.

Во вторник одесситов ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Ночная температура на градуснике покажет 0 градусов, днем существенно потеплеет до +8.

В среду погода будет по-настоящему зимней. Ночью температура опустится до -3, днем будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов. На небе будет облачно и без осадков.

В четверг ноябрь будет демонстрировать температурную неустойчивость: ночью -2 градуса, днем температура повысится до +9. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

В пятницу, ясным небо в Одессе будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью опустится до 0, днем ​​поднимется до +7…+10 градусов.

Напомним, ноябрь принесет зимнюю погоду в Одессу: озвучен детальный прогноз от синоптиков