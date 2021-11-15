В середине ноября жителям Одессы и области станет по-зимнему холодно, по ночам регион начнут сковывать минусовые температуры.
Как пишет Politeka.net, новый прогноз погоды на всю неделю озвучили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
В понедельник, 15 ноября, Одесса будет находится под влиянием антициклона. Ожидается небольшая облачность и умеренный ветер, 8-13 метров в секунду, без осадков, к вечеру начнется похолодание.
Температура днем составит +6…+11 градусов, ночью приблизится к нулю.
Также синоптики педупреждают о тумане в ночное и утреннее время, видимость будет не больше 200-500 метров.
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Во вторник одесситов ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Ночная температура на градуснике покажет 0 градусов, днем существенно потеплеет до +8.
В среду погода будет по-настоящему зимней. Ночью температура опустится до -3, днем будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов. На небе будет облачно и без осадков.
В четверг ноябрь будет демонстрировать температурную неустойчивость: ночью -2 градуса, днем температура повысится до +9. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
В пятницу, ясным небо в Одессе будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
Температура воздуха ночью опустится до 0, днем поднимется до +7…+10 градусов.
Напомним, ноябрь принесет зимнюю погоду в Одессу: озвучен детальный прогноз от синоптиков
Также Politeka сообщала, непогода обрушится на Одессу: синоптики предупредили об опасности