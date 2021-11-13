Служебный автомобиль полиции вылетел с дороги и перевернулся, в аварии много пострадавших, среди них малолетние дети.

Масшатбное дорожно-транспортное происшествие случилось около 16:00 в субботу, 13 ноября на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Подробностями поделилось издание "Новости N ", показав кадры аварии.

В районе села Сычавка автомобиль Mitsubishi столкнулся со служебным автомобилем полиции Renault Sandero, который после удара вылетел на обочину и перевернулся.

Как рассказали очевидцы, полицейские хотели кого-то остановить из-за чего выехали на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

Известно, что в Mitsubishi находилась женщина и двое детей 2-х и 4-х лет. Их забрала с места происшествия «скорая помощь».

Водитель полицейского "Рено" также получил травму, его состояние крайне тяжелое. Получила травмы и девушка-полицейский, которая была в "Рено".

На месте работают спасатели и другие полицейские. Устанавливается полная картина происходящего.

Напомним, что дети попали в ДТП в Одесской области, выжили не все:

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