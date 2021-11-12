По улицам в Одесской области бродил мужчина без одежды, очевидцы успели заснять его на камеру.

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса Сейчас», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Поздним вечером, 11 ноября, по улицам Черноморска расхаживал полностью нагой мужчина.

Вчера вечером к муниципалам поступили сигналы на обнаженного мужчину, разгуливающему по улицам Черноморска.

Очевидцы пожаловались на неадеквата сотрудникам "Муниципальной Варты", которые отыскали нудиста на улице Вишневой,.

Муниципалы "приодели" мужчину и отправили домой.

В комментариях под публикацией люди пишут, что нудиста неоднократно видели на улицах города. Местные пишут, что у мужчины имеются психические отклонения и его нужно определить в специальное медучреждение.

«Человека лечить надо, а не услуги показательные предоставлять..»,- пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

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