По улицам в Одесской области бродил мужчина без одежды, очевидцы успели заснять его на камеру.
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Поздним вечером, 11 ноября, по улицам Черноморска расхаживал полностью нагой мужчина.
Вчера вечером к муниципалам поступили сигналы на обнаженного мужчину, разгуливающему по улицам Черноморска.
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Очевидцы пожаловались на неадеквата сотрудникам "Муниципальной Варты", которые отыскали нудиста на улице Вишневой,.
Муниципалы "приодели" мужчину и отправили домой.
В комментариях под публикацией люди пишут, что нудиста неоднократно видели на улицах города. Местные пишут, что у мужчины имеются психические отклонения и его нужно определить в специальное медучреждение.
«Человека лечить надо, а не услуги показательные предоставлять..»,- пишут в сети.
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