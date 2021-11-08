В супермаркете Одессы отличился покупатель, он снял штаны перед кассиршей и хотел рассчитаться за товар своим органом.
Это произошло в одном из магазинов на Черемушках. Очевидцы успели заснять неадекватное поведение на видео и выложили его в сеть. Об этом
Мужчина уже был вышивший, но пришел в супермаркет за очередной порцией алкоголя. Он взял пиво и пошел на кассу, а потом снял штаны перед женщиной-кассиршей, потому что та не захотела отпускать ему товар из-за мелких монет.
Кассиру такое не понравилось и женщина позвала охранников, которые заставили мужчину одеться. Причины такого поступка он не объяснил.
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