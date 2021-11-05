В Одессе пьяная женщина устроила погром в магазине, она разбросала одежду и даже пыталась наброситься на продавца.
Неадекватное поведение попало в объектив камер внутреннего видеонаблюдения. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть - скролльте страницу до конца)
Инцидент произошел вечером, 3 ноября, в магазине по прожаде одежды, обуви и аксессуаров улице Ланжероновской, что в центре Одессы.
По данным телеграм-канала, женщина была изрядно выпившей.
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«Дама пришла в магазин и сказала, что у неё день рождения, оделась в новую одежду и разбила пол магазина. Потом позвала свидетелей, которые в полиции рассказали, что это продавец ее напоил и подарил одежду»,— говорится в публикации.
На кадрах видно, как женщина пыталась применить силу в продавцу, но та быстро скрылась в служебном помещении.
После этого неадекватная принялась разбрасывать головные уборы, обувь и срывать одежду, которая висела на вешалках.
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