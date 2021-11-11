В магазин по продаже техники и электроники пришел молодой человек и потребовал постирать его одежду.

Необычный инцидент произошел на улице Греческой в центре Одессы.

Видео обнародовали местные телеграм-каналы.

Так, парень смело пришел в магазин, где продают стиральные машины и прочую технику, и начала снимать с себя одежду.

Сотрудники магазина сразу начали снимать происходящее на камеру.

Потом молодой человек положил вещи на стиралку дал понять, что хочет постирать свои вещи.

Сотрудники магазина вежливо объяснили молодому человеку, что у него не получится это сделать, потому что бытовая техника не подключена к водоснабжению и электросети.

После этого парень покинул магазин, в руках он держал свои вещи и апельсинку.

Пользователи сети бурно обсуждают необычный инцидент, у них уже есть свои объяснения, почему парень так вел себя в магазине.

«Чего не сделаешь, ради просмотров»,

"Тик Ток головного мозга",

"Пранк есть пранк", - высказались в сети.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, пьяная женщина устроила погром в магазине Одессы

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