В магазин по продаже техники и электроники пришел молодой человек и потребовал постирать его одежду.

Необычный инцидент произошел на улице Греческой в центре Одессы.

Видео обнародовали местные телеграм-каналы.

Так, парень смело пришел в магазин, где продают стиральные машины и прочую технику, и начала снимать с себя одежду.

Сотрудники магазина сразу начали снимать происходящее на камеру.

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Потом молодой человек положил вещи на стиралку дал понять, что хочет постирать свои вещи.

Сотрудники магазина вежливо объяснили молодому человеку, что у него не получится это сделать, потому что бытовая техника не подключена к водоснабжению и электросети.

После этого парень покинул магазин, в руках он держал свои вещи и апельсинку.

Пользователи сети бурно обсуждают необычный инцидент, у них уже есть свои объяснения, почему парень так вел себя в магазине.

«Чего не сделаешь, ради просмотров»,

"Тик Ток головного мозга",

"Пранк есть пранк", - высказались в сети.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, пьяная женщина устроила погром в магазине Одессы

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