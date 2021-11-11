В магазин по продаже техники и электроники пришел молодой человек и потребовал постирать его одежду.
Необычный инцидент произошел на улице Греческой в центре Одессы.
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Так, парень смело пришел в магазин, где продают стиральные машины и прочую технику, и начала снимать с себя одежду.
Сотрудники магазина сразу начали снимать происходящее на камеру.
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Потом молодой человек положил вещи на стиралку дал понять, что хочет постирать свои вещи.
Сотрудники магазина вежливо объяснили молодому человеку, что у него не получится это сделать, потому что бытовая техника не подключена к водоснабжению и электросети.
После этого парень покинул магазин, в руках он держал свои вещи и апельсинку.
Пользователи сети бурно обсуждают необычный инцидент, у них уже есть свои объяснения, почему парень так вел себя в магазине.
«Чего не сделаешь, ради просмотров»,
"Тик Ток головного мозга",
"Пранк есть пранк", - высказались в сети.
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