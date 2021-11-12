В ноябре участились случаи грабежей на улицах Одессы, негодяи нападают на людей, которые передвигаются по городу в вечернее и ночное время.

Подробнее о ситуациях рассказали в пресс-службе одесской полиции.

10 ноября в Киевском районе Одессы мужчина набросился на прохожую студентку, когда она о шла от остановки общественного транспорта домой.

Он ударил девочку кулаком в лицо, от чего пострадавшая упала на землю. После нападавший еще и ограбил ее: отобрал сумку с вещами. Там были: беспроводные наушники, документы, банковская карта и кошелек с деньгами.

Уже на следующий день полицейские задержали злоумышленника. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению. Однако, когда правоохранители обнаружили в его доме часть вещей потерпевшей, признался.

Еще один случай произошел на улице Маршала Малиновского.

30-летний одессит, поздно вечером возвращался после работы домой, как вдруг на него напали трое молодчиков. Они забрызгали мужчине глаза из газового баллончика и отобрали у него рюкзак с несколькими золотыми изделиями, банковской картой и медикаментами.

Полицейские сумели отыскать грабителей неподалеку от места преступления.

В шайку входили 18-летний одессит и двое жителей Днепропетровской и Николаевской областей, одному всего 14 лет, другому – 17.

Напомним, что банда угоняет авто и силой требует выкуп за их возврат

Как сообщала Politeka, опасная воровка завелась на вокзале, обдирает до нитки

Также Politeka писала, что гастролер из Николаева устроил налеты в Одессе