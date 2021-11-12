На выходных Одессу и область окутает туманом, синоптики предупредили о плохой видимости на дорогах.
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В субботу, 13 ноября, В Одессе будет преобладать малооблачная и стабильная погода. Максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов днем. Утром будет прохладно +1..+3 градуса.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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В Одесской области синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
В воскресенье, 14 ноября, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, однако никаких осадков не предвидится.
Ночная температура составит от +3 до +8 градусов, дневная будет в пределах +8…+13 градусов.
Напомним, ноябрь принесет зимнюю погоду в Одессу: озвучен детальный прогноз от синоптиков
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