На выходных Одессу и область окутает туманом, синоптики предупредили о плохой видимости на дорогах.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В субботу, 13 ноября, В Одессе будет преобладать малооблачная и стабильная погода. Максимальная температура воздуха достигнет +12 градусов днем. Утром будет прохладно +1..+3 градуса.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

В Одесской области синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

В воскресенье, 14 ноября, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, однако никаких осадков не предвидится.

Ночная температура составит от +3 до +8 градусов, дневная будет в пределах +8…+13 градусов.

Напомним, ноябрь принесет зимнюю погоду в Одессу: озвучен детальный прогноз от синоптиков