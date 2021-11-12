В Одессе среди ночи пылал известный супермаркет, очевидцы говорят о взрыве, а спасатели утверждают - был поджог.

Чрезвычайное происшествие случило около 2 часов ночи в супермаркете «Сильпо» на улице Академика Вильямса, 75. Очевидцы успели заснять пожар на камеру, видео распространили местные телеграм-каналы, пишет Politeka.net(чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

На видео видно, как мощное пламя охватило одно из складских помещений супермаркета.

Очевидцы утверждают, что в помещении с генератором раздался взрыв.

В тоже время в пресс-службе ГСЧС прояснили ситуацию.

По данным спасателей, загорелись бумажные отходы в одноэтажной металлической складской пристройке к магазину. Огнеборцы ликвидировали пожар в 2:33 на площади 30 квадратных метров.

Пострадавших вследствие пожара нет. Вероятная причина возгорания – занесение источника огня извне. К тушению пожара привлекли 23 спасателя и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Видео можно просмотреть тут.

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