В Одессе на территории стадиона «Черноморец» в парке Шевченко вспыхнул серьезный пожар.

Об этом стало известно после того, как один из очевидцев загрузил видео в телеграмм-канал «Х. Одесса».

На кадрах видно, как черный дым валит из помещений стадиона.

«Походу стадион подгорает «Черноморец», - говорит мужчина на видео.

На место происшествия оперативно біли направлены пожарные расчеты.

Также появилась первая информация от пресс-службы ГСЧС.

Как рассказали спасатели, пожар возник из-за короткого замыкания в офисном кулере.

Огонь удалось оперативно ликвидировать огнетушителем до приезда пожарников. Пламя охватило 2 квадратных метра, пострадавших нет.

Отметим, что сегодня 11 ноября в 19:30 должен состояться матч между сборными Украиной и Болгарией.

На данный момент на игре ожидается 10-11 тысяч зрителей, однако эта цифра еще может вырасти, поскольку билеты находятся в свободной продаже. (Вход только по сертификату, тесту, либо справке о выздоровлении).

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе

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