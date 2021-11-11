В Одессе на территории стадиона «Черноморец» в парке Шевченко вспыхнул серьезный пожар.
Об этом стало известно после того, как один из очевидцев загрузил
На кадрах видно, как черный дым валит из помещений стадиона.
«Походу стадион подгорает «Черноморец», - говорит мужчина на видео.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Морозы до -8 обрушатся на Украину, погода резко испортится: где будет холоднее всего
Жена известного шеф-повара призналась, с кем у нее не сложилась дружба на "Мастер Шеф": "Не люблю, когда врут"
Новая трагедия в семье погибшего мэра Кривого Рога Павлова: "обнаружено тело..."
Жена участника "Танців з зірками" публично обратилась к нему после того, как они разъехались: "Прости, но я хочу сказать..."
На место происшествия оперативно біли направлены пожарные расчеты.
Также появилась первая информация от пресс-службы ГСЧС.
Как рассказали спасатели, пожар возник из-за короткого замыкания в офисном кулере.
Огонь удалось оперативно ликвидировать огнетушителем до приезда пожарников. Пламя охватило 2 квадратных метра, пострадавших нет.
Отметим, что сегодня 11 ноября в 19:30 должен состояться матч между сборными Украиной и Болгарией.
На данный момент на игре ожидается 10-11 тысяч зрителей, однако эта цифра еще может вырасти, поскольку билеты находятся в свободной продаже. (Вход только по сертификату, тесту, либо справке о выздоровлении).
Видео можно просмотреть
Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
Еще Politeka писала, что замыкание проводки привело к несчастью в Одессе
Также Politeka сообщала, пожар разгорелся в коммунальной квартире в Одессе