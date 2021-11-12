В Одесской области неумолимо растет количество заболевших и умерших от COVID-19 - в Минздраве опубликовали последние данные.
За прошлые сутки выявлено 1816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом
Сейчас регион находится на втором месте по темпам распространения, больше только в Днепропетровской области - 1 867.
За время пандемии вирус успели подхватить 213 206 жителей Одесской области. Скончались от последствий болезни - 4 570 человек, в том числе 50 – за последние сутки.
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Выздоровели - 157 425 человек, 1 106 – за последние сутки.
Ранее мы писали, в Одессе поймали группу медиков, которые за деньги выдавали людям фальшивые сертификаты о вакцинации, при этом не делая им прививки.
За свои услуги они брали от 1 000 до 2 000 гривен с человека.
Напомним, мужчина показал на видео, что происходит на одесском кладбище: "Могилы роют и ночью"
Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата
Также Politeka писала про тысячи заболевших и десятки новых жертв в Одесской области