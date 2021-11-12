В Одесской области неумолимо растет количество заболевших и умерших от COVID-19 - в Минздраве опубликовали последние данные.

За прошлые сутки выявлено 1816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в пятницу, 12 ноября.

Сейчас регион находится на втором месте по темпам распространения, больше только в Днепропетровской области - 1 867.

За время пандемии вирус успели подхватить 213 206 жителей Одесской области. Скончались от последствий болезни - 4 570 человек, в том числе 50 – за последние сутки.

Выздоровели - 157 425 человек, 1 106 – за последние сутки.

Ранее мы писали, в Одессе поймали группу медиков, которые за деньги выдавали людям фальшивые сертификаты о вакцинации, при этом не делая им прививки.

За свои услуги они брали от 1 000 до 2 000 гривен с человека.



Напомним, мужчина показал на видео, что происходит на одесском кладбище: "Могилы роют и ночью"

Как сообщала Politeka, пик коронавируса приближается к Одессе, названа дата

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