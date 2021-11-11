В Одессе поймали группу медиков, которые за деньги выдавали людям фальшивые сертификаты о вакцинации, при этом не делая им прививки.
За свои услуги они брали от 1 000 до 2 000 гривен с человека. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областной
В группу входили врач и медсестра одной из поликлиник Одессы, а также их знакомый, который помогал подыскивать клиентов.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Каменских засветила дизайнерский интерьер их с Потапом элитного особняка: светлая мебель и металлические люстры
Блокировка пенсий и карточек "Ощадбанка": в Кабмине раскрыли сумму долга и что будет дальше
Цены бьют рекорды: новое болезненное подорожание отразится на украинцах
Дистанционное обучение в школах и угроза полного локдауна: ситуация в Киеве изменилась, все подробности
Медсестра вела учет «вакцинированных» и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему НСЗУ.
За последние полгода около 100 человек ежемесячно получали там ковид-документы, которые отражались в приложении «Дія». При этом вакцинацию людям никто не проводил.
Такая услуга, по данным следствия, стоила от 1 000 до 2 000 гривен.
Силовики провели в жилищах медиков обыски, в ходе которых изъяли много интересной информации.
В частности, мобильные телефоны с перепиской с клиентами, банковские карты, на которые поступали средства, оргтехника и медицинская документация с записями о ложной вакцинации.
По данным местных телеграм каналов, медиков разоблачилив в поликлинике №5, что на ул. Академика Заболотного, 59/1.
Напомним, что врачей задержали в клинике Одессы, фото: "за деньги выписывали..."
Также Politeka сообщала, вирус свирепствует на Одесчине: сколько людей не пережили болезнь