В центре Одессы вспыхнул пожар в общежитии, из задымленного помещения спасатели эвакуировали почти 40 жильцов, в том числе беременную женщину.
Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 9 ноября, на улице Новосельского. Там загорелось общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. Возгорание возникло в жилой комнате на 7-м этаже 9-ти этажного здания. Об этом сообщили в пресс-службе
На момент пожара в общежитии находили 37 человек. Из-за сильного задымления людей начали эвакуировать, но возникли проблемы с беременной, которая отказывалась спускаться с 9 этажа. Спустя пару минут она все же согласилась и оказалась в безопасности. В результате никто серьезно не пострадал, кроме двух человек, которые надышались дымом, но им оказали помощь медики.
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Чтобы унять пожар такой сложности было задействовано 14 единиц техники и 48 спасателей. Огонь охватил 30 метров квадратных.
Очевидцы успели заснять на видео пожар в общежитии. Кадры распространили по сети местные телеграм-каналы.
Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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