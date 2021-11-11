В центре Одессы вспыхнул пожар в общежитии, из задымленного помещения спасатели эвакуировали почти 40 жильцов, в том числе беременную женщину.

Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 9 ноября, на улице Новосельского. Там загорелось общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. Возгорание возникло в жилой комнате на 7-м этаже 9-ти этажного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

На момент пожара в общежитии находили 37 человек. Из-за сильного задымления людей начали эвакуировать, но возникли проблемы с беременной, которая отказывалась спускаться с 9 этажа. Спустя пару минут она все же согласилась и оказалась в безопасности. В результате никто серьезно не пострадал, кроме двух человек, которые надышались дымом, но им оказали помощь медики.

Чтобы унять пожар такой сложности было задействовано 14 единиц техники и 48 спасателей. Огонь охватил 30 метров квадратных.

Очевидцы успели заснять на видео пожар в общежитии. Кадры распространили по сети местные телеграм-каналы.

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