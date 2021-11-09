В Одесской области случились два происшествия с автомобилями, они упали в водоемы, не обошлось без погибших.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП , 8 ноября в половине шестого вечера водитель УАЗ съехал с дамбы канала Лаптыш, от чего автомобиль полностью погрузился в воду.

45-летнего мужчину достали из канала спасатели, но ничего сделать не смогли, он был мертв.

Погибший оказался жителем одного из сел Килийской ОТГ.

Второй случай имел место в ночь на 9 ноября в городе Балта. Там легковой автомобиль «Тойота» съехал с обочины в реку Кодыма.

Прибывшие спасатели вытащили машину из воды с помощью лебедки. К счастью, люди, находившиеся в салоне иномарки, не пострадали.

От ГСЧС привлекли 1 единицу техники и 4 человека личного состава.

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