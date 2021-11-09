Синоптики анонсировали резкое похолодание в Одессе с минусовыми температурами.
Так, на смену осеннему теплу придет настоящая морозная погода, поэтому одесситам стоит поменять свой гардероб на зимний.
Первые заморозки жители ощутят уже в среду, 10 ноября.
Ночью температура опустится до -1 градуса мороза, днем, правда, потеплеет до +6.
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Также в прогнозе появились минусовые температуры на следующей неделе.
Морозную погоду обещают во вторник и среду.
Температура воздуха ночью опустится до 3 градусов мороза, днем поднимется до 3-6 градусов выше нуля.
Тем временем одесские коммунальщики начали переоборудование поливочных машин для работы с песком и солью. Об этом сообщили в мэрии.
Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату
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