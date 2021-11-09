Не забудьте поменять свой гардероб на зимний!

Синоптики анонсировали резкое похолодание в Одессе с минусовыми температурами.

Так, на смену осеннему теплу придет настоящая морозная погода, поэтому одесситам стоит поменять свой гардероб на зимний.

Первые заморозки жители ощутят уже в среду, 10 ноября.

Ночью температура опустится до -1 градуса мороза, днем, правда, потеплеет до +6.

Также в прогнозе появились минусовые температуры на следующей неделе.

Морозную погоду обещают во вторник и среду.

Температура воздуха ночью опустится до 3 градусов мороза, днем ​​поднимется до 3-6 градусов выше нуля.

Тем временем одесские коммунальщики начали переоборудование поливочных машин для работы с песком и солью. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату