Синоптики анонсировали резкое похолодание в Одессе с минусовыми температурами.

Так, на смену осеннему теплу придет настоящая морозная погода, поэтому одесситам стоит поменять свой гардероб на зимний.

Первые заморозки жители ощутят уже в среду, 10 ноября.

Ночью температура опустится до -1 градуса мороза, днем, правда, потеплеет до +6.

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Также в прогнозе появились минусовые температуры на следующей неделе.

Морозную погоду обещают во вторник и среду.

Температура воздуха ночью опустится до 3 градусов мороза, днем ​​поднимется до 3-6 градусов выше нуля.

Тем временем одесские коммунальщики начали переоборудование поливочных машин для работы с песком и солью. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату