Покупатели устроили мордобой посреди магазина по продаже секонд-хенда в Одессе.

Видео драки опубликовали в Telegram-канале «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net(чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Двое мужчин не поделили футболку и решили выяснить отношения при помощи кулаков. Это произошло в одном из магазинов секонд-хенда.

На кадрах видно, как один парень повалил на коробку с товаром другого мужчину и начал вырывать из его рук сиреневую футболку.

Драчунов принялись разнимают другие посетители, а потом подоспела продавец магазина.

«Что это такое, перестаньте драться», - воскликнула женщина.

Несмотря на поток грубых оскорблений и мат, обошлось без травм.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что в Одессе пожилые люди подрались в трамвае за инвалидное место: видео разборок

Как сообщала Politeka, пассажиры устроили драку в маршрутке из-за сумки: видео из Одессы

Также Politeka писала, пассажиры избили мужчину в троллейбусе Одессы, видео: "отказался платить за проезд"