Покупатели устроили мордобой посреди магазина по продаже секонд-хенда в Одессе.
Видео драки
Двое мужчин не поделили футболку и решили выяснить отношения при помощи кулаков. Это произошло в одном из магазинов секонд-хенда.
На кадрах видно, как один парень повалил на коробку с товаром другого мужчину и начал вырывать из его рук сиреневую футболку.
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Драчунов принялись разнимают другие посетители, а потом подоспела продавец магазина.
«Что это такое, перестаньте драться», - воскликнула женщина.
Несмотря на поток грубых оскорблений и мат, обошлось без травм.
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