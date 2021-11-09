Отключение электроэнергии стало причиной больших пробок на дорогах в Одессе, кадры происходящего разместили очевидцы в сети.
Во вторник, 9 ноября Одессу сковали масштабные пробки из-за неработающих светофоров.
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л. Архитекторская/ул. Отважных;
Ул. Люстдорфская дорога/ул. А.Невского;
Просп. Небесной Сотни/ул. Академика Вильямса;
Ул.Академика Вильямса/"Эпицентр";
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Ул. Люстдорфская дорога/ул. Д.Донскова;
Ул. Академика Королева/ ул. Инглези;
Просп. Небесной Сотни/ул. Академика Глушко;
Просп. Небесной Сотни/ЖК "Радужный";
Просп. Небесной Сотни/ул. Левитана.
В патрульной полиции сообщили, что согласно правилам движения, водители в таких случаях должны соблюдать требования дорожных знаков.
При усложнении движения патрульные полицейские будут вручную регулировать транспорт на перекрестках.
Напомним, что транспортный коллапс произошел в Одессе
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