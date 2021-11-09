Отключение электроэнергии стало причиной больших пробок на дорогах в Одессе, кадры происходящего разместили очевидцы в сети.

Во вторник, 9 ноября Одессу сковали масштабные пробки из-за неработающих светофоров.

По данным телеграм-канала «Одесса сейчас» заторы наблюдаются на таких улицах:

л. Архитекторская/ул. Отважных;

Ул. Люстдорфская дорога/ул. А.Невского;

Просп. Небесной Сотни/ул. Академика Вильямса;

Ул.Академика Вильямса/"Эпицентр";

Популярные статьи сейчас

Младшая сестра Софии Ротару поведала о большом горе в семье: "Полностью потеряла зрение"

Полякова похвасталась фигурой 16-летней дочери в купальнике: "Прям так пойдешь?"

Звезда "1+1" Лидия Таран попала в тяжелое ДТП, появились кадры: "Выкатывалась из машины в огне"

Карантин в Украине ужесточается день за днем: сколько областей уже в "красной зоне"

Звезда российского кино разбился в ДТП с женой и ребенком, в Сети вспоминают, каким он был: "Вечная память"
Показать еще

Ул. Люстдорфская дорога/ул. Д.Донскова;

Ул. Академика Королева/ ул. Инглези;

Просп. Небесной Сотни/ул. Академика Глушко;

Просп. Небесной Сотни/ЖК "Радужный";

Просп. Небесной Сотни/ул. Левитана.

В патрульной полиции сообщили, что согласно правилам движения, водители в таких случаях должны соблюдать требования дорожных знаков.

При усложнении движения патрульные полицейские будут вручную регулировать транспорт на перекрестках.

Напомним, что транспортный коллапс произошел в Одессе

Еще Politeka писала, что туристы парализовали движение общественного транспорта в Одессе

Также Politeka сообщала, атмосферный фронт резко изменит погоду в Одессе: к чему готовиться