Атмосферный фронт несет в Одессу ощутимое похолодание, также синоптики прогнозируют сильные дожди.
С прогнозом погоды на вторник, 9 ноября ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
По данным синоптиков, пасмурная и дождливая погода в Одессе будет до самого вечера.
Днем столбик термометра продержится на отметке от +7 градусов до +9 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от +5 до +7 градусов. Также прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
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В Одесской области метеорологи прогнозируют облачную погоду. Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура утром составит всего +3 градусов тепла, днем будет в пределах от +6 до +11 градусов.
На дорогах области ночью и утром по прежнему будет присутствовать туман, видимость составит не больше одного-двух километров.
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