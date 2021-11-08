Женщина лишись ног после того, как пересекала железнодорожные пути в Одессе – на место выехали полицейские, чтобы разобраться в случившемся.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 8 ноября, на станции Слободская. Там поезд совершил наезд на женщину. Об этом сообщили в телеграм-каналах, пишет Politeka.net.

Очевидцы говорят, что женщина сама бросилась под железнодорожный транспорт.

Несмотря на экстренное торможение, машинисту не удалось остановить поезд и избежать ЧП — женщина осталась жива, но лишилась нижних конечностей. На вид ей около 55 лет.

Свидетели случившегося срочно вызвали скорую. Прибывшие медики оказали несчастной первую помощь - наложили жгуты, а потом забрали ее в больницу.

Теперь в обстоятельствах происшествия должны разбираться правоохранители.

Видео можно просмотреть тут.

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