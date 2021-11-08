Жизнь молодого спортсмена трагически оборавлась на трамвайных путях в Одессе, почему это случилось, выясняет полиция.
Жуткий инцидент случился вечером на выходных на улице Бреуса.
Первые кадры с места трагедии разместили местные телеграм-каналы, пишет Politeka.net.
«Трамвай переехал человека между 1 ст и Бреуса, готовятся поднимать вагон», - говорилось в сообщении.
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В пресс-службе КП «Одесгорэлетротранс» сообщили, что 26-летний мужчина переходил трамвайную колею в запрещенном месте и почему-то не заметил электротранспорт.
Водитель вагона, следовавший по маршруту №3 примени экстренное торможение, однако избежать наезда, увы, не удалось. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ЧП до приезда скорой помощи.
В одесских
Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются полные обстоятельства аварии.
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