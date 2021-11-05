Ноябрь полноправно демонстрирует свой буйный характер, и пришедшая непогода только это подтверждает.

О том, к чему готовиться жителям на выходных, сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

В субботу, 6 ноября в Одессе будет пасмурно и туманно.

Из-за плохой видимости на дорогах (200-500 м) синоптики объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам метеорологов, осадков в этот день не предвидится.

Ветер южный, днем северный, 9-14 метров в секунду

Температура ночью +11..+13 градусов тепла, днем +15..+17.

По Одесской области ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, днем северный, 9-14 метров в секунду

Температура ночью 8-13 °С тепла, днем 13-18 °С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

В воскресенье, 7 ноября, прогнозируется облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, днем южный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит всего +2…+7 градусов, днем будет в пределах +10…+15 градусов.

Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату