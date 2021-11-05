Ноябрь полноправно демонстрирует свой буйный характер, и пришедшая непогода только это подтверждает.
О том, к чему готовиться жителям на выходных, сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
В субботу, 6 ноября в Одессе будет пасмурно и туманно.
Из-за плохой видимости на дорогах (200-500 м) синоптики объявили штормовое предупреждение.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Масштабный сбой в Киеве, введено оперативное положение: что с транспортом
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво не смог совладать с эмоциями из-за странного блюда: "Нафиг домой"
Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'oм: "Какая шикарная новость"
Меценат, с которым живет Никитюк, потребовал ласки в самый неподходящий момент: "Скучал"
По прогнозам метеорологов, осадков в этот день не предвидится.
Ветер южный, днем северный, 9-14 метров в секунду
Температура ночью +11..+13 градусов тепла, днем +15..+17.
По Одесской области ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, днем северный, 9-14 метров в секунду
Температура ночью 8-13 °С тепла, днем 13-18 °С.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
В воскресенье, 7 ноября, прогнозируется облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, днем южный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью составит всего +2…+7 градусов, днем будет в пределах +10…+15 градусов.
Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату
Также Politeka сообщала, непогода обрушится на Одессу: синоптики предупредили об опасности