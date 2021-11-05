В Одессе буйная девушка устроила погром в такси, а потом продолжила хулиганить в полицейском отделении.
Позорное поведение сняли на видео и
Сообщается, что девушка со своими приятелями вызвала такси. Когда водитель приехал и увидел, что вся компания была пьяна, он отказался их везти.
Девушка агрессивно восприняла отказ и принялась громить автомобиль таксиста: она била стекла, фары и мяла кузов ногами. Сопровождающие ее парни не вмешивались, и таксист вызвал полицию.
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Копы задержали хулиганку и отвезли в участок, но там она продолжила свой дебош. Девушка ругалась матом, кидалась и хамила полицейским, пока на нее не надели наручники. Также она стала кричать, что ее ограбили и изнасиловали.
Парень девушки также оказался в отделении полиции, но никак не мог найти управу на свою подругу.
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